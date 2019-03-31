31 Марта 2019
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Прошла зима — аукнулось. Чиновники Екатеринбурга расплачиваются за плохую уборку города

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провёл очередной объезд районов города, по итогам которого ряд чиновников уволены, а другие получили выговоры из-за собственной нерадивости при уборке территорий от снега и грязи, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Этот рейд уже второй, на который мэр пригласил журналистов. Первый объезд территорий Высокинский совершил 10 марта. Тогда обошлось без "жертв" во многом благодаря погоде — стояла плюсовая температура без осадков. А ещё раньше градоначальник пообещал уволить чиновников районных администраций, не выполняющих его требования по уборке территорий. И вот третья попытка — и очередной шанс для тех, кому уже указывали на недостатки в работе.

Казалось, было время исправиться. И чиновники наверняка понимали, что их оценят по совершено понятным критериям: привлечение всей необходимой уборочной техники; своевременное реагирование дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) на выпавший снег; визуальное состояние дорог, тротуаров и газонов; организация работы управляющих компаний (УК) во дворах и бизнесменов на прилегающих к коммерческим объектам территориях. Но чувство самосохранения сработало не у всех.

Ленинский район, глава Дмитрий Ноженко: четыре увольнения

Объезд районов Екатеринбурга главой города Александром Высокинским(2019)|Фото: Накануне.RU

Первые впечатления мэра от этой (а в последующем и от других) территории: снега мало, мусора много. И в этом заслуга не наземных служб, а небесных сил, "высушивших" город на две недели раньше календарного срока.

Поэтому в дальнейшем, по словам Высокинского, необходимо сосредоточится на подборке мусора, обработке заборов и прочих ограждений вдоль дорог мойками высокого давления.

"К сожалению, нам пришлось расстаться с четырьмя работниками ДЭУ Ленинского район, но, как мы видим, результаты это дало", — заявил мэр, показывая на сравнительно чистую площадку возле спорткомплекса "Уралец" на ул. Большакова. Выяснилось, что накануне за невыполнение требований градоначальника по чистке объектов улично-дорожной сети под увольнение попали заместитель начальника и три мастера ДЭУ.

Объезд районов Екатеринбурга главой города Александром Высокинским(2019)|Фото: Накануне.RU

Чкаловский район, глава Вячеслав Мишарин: без "жертв"

Объезд районов Екатеринбурга главой города Александром Высокинским(2019)|Фото: Накануне.RU


Здесь мэр отметил, что службы оперативно вывезли лежалый снег с территорий торговых центров и автозаправок. А в числе стратегических задач (на лето) назвал строительство технических тротуаров вдоль дорог (чтобы не стекала растаявшая грязь) с установкой камер видеофиксации для желающих объехать пробку по такому тротуару, а также понижение газонов ниже уровня дороги.

"Как видите, территория в неплохом состоянии", — отметил Высокинский и предложил распространять опыт местного ДЭУ на другие районы, вплоть до ротации кадров между районами.

Октябрьский район, глава Роман Рудометов: выговоры главе и его заму по торговле

Объезд районов Екатеринбурга главой города Александром Высокинским(2019)|Фото: Накануне.RU


"Плохо пока выглядят объекты торговли, - сходу заявил Высокинский, выйдя к журналистам из микроавтобуса, на котором он перемещался с главами территорий. — На автозаправках везде остался снег; сейчас заехали посмотреть, что делается во дворах — однозначно надо разбираться с управляющими компаниями, которые не вывозят снег".

Оказалось, что на днях Рудомётов уже получил от мэра выговор за неудовлетворительную работу с руководителями УК по уборке внутри дворов. Поэтому теперь под выговор, скорее всего, попадёт его заместитель по торговле (по вопросам потребительского рынка) Наталья Савиных.

Кировский район, глава Александр Лошаков: выговоры двум заместителям

Объезд районов Екатеринбурга главой города Александром Высокинским(2019)|Фото: Накануне.RU


В этом районе мэр назвал ситуацию с чисткой тротуаров "самой непростой" в городе. Но настоящий гнев градоначальника вызвало снежное нагромождение возле Уральского электромеханического завода, известного как "Три тройки" — эту кучу секретное предприятие навалило со своей территории на муниципальный газон и теперь будет расплачиваться. Мэр напомнил, что руководство УЭМЗ ждёт штраф на сотню тысяч рублей.

Объезд районов Екатеринбурга главой города Александром Высокинским(2019)|Фото: Накануне.RU

Из районных чиновников "черные метки" получат заместители по благоустройству Алексей Лаппо, а также по экономике и строительству Сергей Визелко, отвечающий за взаимодействие с "оборонщиками".

"Кто из них останется на работе — завтра решу, но за подобные вещи надо увольнять", — предупредил мэр.

Орджоникидзевский район, глава Роман Кравченко: худшая территория, минус один зам

Объезд районов Екатеринбурга главой города Александром Высокинским(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам главы города, район промышленный, большой и непростой. С учётом того, что у нового руководителя территории опыт работы небольшой, мэр дал Кравченко шанс исправиться и сделать так, чтобы улицы и дороги не выглядели пугающими. В пример и помощь — опыт Чкаловского района. Но кадровой чистки не избежать.

Объезд районов Екатеринбурга главой города Александром Высокинским(2019)|Фото: Накануне.RU

"Завтра встречаемся с главой и его замами, очевидно, будем принимать кадровое решение в отношении заместителя по благоустройству [Александра Щелконогова]", — заключил Высокинский.

Главы Железнодорожного и Верх-Исетского районов Андрей Курочкин и Андрей Морозов в этот день смогли выдохнуть — до них эскорт мэра с журналистами не добрался, сильно задержавшись на первых пяти точках маршрута.

Впрочем, несмотря на то, что эти территории изначально были в плане тура, после визитов в Чкаловский и Орджоникидзевский мэр уже понял, что худшие определены, и на сегодня "раздачу слонов" можно завершить. Тем более, этой поездке предшествовали промежуточные объезды Железнодорожного и Верх-Исетского районов, особых нареканий к главам не было, и каких-либо неприятных открытий Высокинский делать там уже не собирался.

Завтра Высокинский проведёт специальное совещание, по итогам которого составят рейтинг районов: общественности официально назовут худшие и лучшие территории по качеству уборки от наследия зимы, а также фамилии провинившихся и меры наказания.

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Прошла зима — аукнулось. Чиновники Екатеринбурга расплачиваются за плохую уборку города

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Теги: Екатеринбург, Александр Высокинский, Дмитрий Ноженко, Вячеслав Мишарин, Роман Рудометов, Александр Лошаков, Роман Кравченко, объезд районов



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