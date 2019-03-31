Тимошенко и Зеленский договариваются об объединении против Порошенко, - депутат Рады

Кандидаты в президенты Украины Юлии Тимошенко и победитель первого тура Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов. Об этом написал депутат Рады Мустафа Найем.

Он отметил, что Тимошенко готова поддержать Зеленского в обмен на подписание меморандума о создании будущей парламентской коалиции, которая изменит законодательство для проведения парламентских выборов в два тура.

"В этой модели выборы проводятся исключительно на пропорциональной основе, в два тура. Партия, которая выиграет, получает 51% мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав Кабинета министров", - сообщает Найем.

Он считает, что если такие договоренности будут достигнуты, то Тимошенко будет назначена премьером.

Как сообщало Накануне.RU, Тимошенко недавно обтекаемо дала понять, что согласна на премьерство при президенте Зеленском. Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.