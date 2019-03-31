Американский дипломат пригрозил Москве "расплатой" за поддержку Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс предупредил Москву о "расплате" за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее американский президент Дональд Трамп потребовал отозвать российских военнослужащих из латиноамериканской страны и пригрозил ответом в противном случае. Позже он выразил готовность обсудить эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил Абрамс, Вашингтон не оставит без внимания действия Москвы в регионе, а также Гаваны, как одного из основных партнёров Мадуро.

"Никто из высших чиновников в Администрации не сомневается, что мы заставим их (россиян, — прим.) заплатить за это", — передаёт "РИА Новости" слова американского дипломата, сказанные в эфире телеканала CNN.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя призывы Вашингтона отозвать российских военных из Венесуэлы, заявил, объяснил их присутствие в латиноамериканской стране необходимостью обслуживать поставленную Каракасу военную технику.