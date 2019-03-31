Официально: Зеленский - 30%, Порошенко - 18%, Тимошенко - 14%

Во второй тур выборов президента Украины выходят артист Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Таковы данные уже официально обнародованных экзитполов по итогам голосования.

По данным "Национального экзитпола", Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,3%, Юрий Бойко - 9,8%. Погрешность опроса не превышает 1,3%, т.е. результаты голосования должны отличаться от результатов экзитпола не более, чем на 1,3%, заверяют авторы опроса.

Экзитпол ТСН дает такие результаты: Зеленский - 30,1%, Порошенко - 18,5%, Тимошенко - 14,0% Бойко - 9,1%. Погрешность опроса, как заявлено, всего 0,7%.

"Всеукраинский экзитпол" дает следующие результаты: Зеленский - 30,7%, Порошенко - 18,6%, Тимошенко - 13,9%, Бойко - 10,3%.

Таким образом, данные всех опросов практически совпадают, а отрыв Порошенко от Тимошенко позволяет однозначно утверждать, что вместе с Зеленским во второй тур выходит Порошенко.

По данным последнего экзитпола, за Зеленского больше всего проголосовали на востоке (42%) и юге (38%), меньше всего - на западе (22%). У Порошенко противоположные результаты: на западе - больше всего (26%), на востоке - меньше всего (9%). В Киеве Порошенко поддержали 29%, Зеленского - 24%.

Как сообщало Накануне.RU, днем на Украине появились данные экзитполов, которые с официально обнародованными данными в целом совпали.