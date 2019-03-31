Лавров объяснил присутствие российских военных в Венесуэле обслуживанием военной техники

Присутствие в Венесуэле российских военных специалистов обусловлено межправительственным соглашением об обслуживании поставленной Каракасу военной техники, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп потребовал у Москвы отозвать военнослужащих из латиноамериканской страны и пригрозил ответом в противном случае. Позже он выразил готовность обсудить эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Лаврова, "примерно такой же", но "более вежливый" призыв МИД РФ получил от американского госсекретаря Майка Помпео.

"Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим Конституции Венесуэлы", — рассказал министр.

При этом он не стал осуждать с дипломатической точки зрения такие обороты в публичных заявлениях, как "убраться", отметив, что "сейчас время таких новых подходов, особенно в американской политике".

24 марта в Каракас прибыли два российских военных самолёта, доставших 35 тонн груза и группу военнослужащих. Россияне будут участвовать в двусторонних консультациях по заключённым ранее контрактам, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству. В то же время визит военнослужащих из РФ многие связывают с недавним заявлением президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что власти США решили убить его руками колумбийских спецслужб или наркомафии. Защитой главы Боливарианской республики объяснялось и "прибытие вагнеровцев".