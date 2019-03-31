Уралец получил два года тюрьмы за избиение сотрудника УФСИН

Суд в Алапаевске приговорил местного жителя к тюремному заключению за нанесение побоев сотруднику Уголовно-исполнительной инспекции вместо назначенного ему ранее административного взыскания. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) Свердловской области.

Инцидент произошёл 11 декабря 2018 года, когда пострадавший, осуществляя свои должностные обязанности, прибыл по месту жительства приговорённого к 360 часам исправительных работ для выяснения причин нарушений последним порядка отбывания наказания.

Осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказал инспектору угрозу применения насилия, после чего толкнул его руками, а затем нанёс не менее семи ударов. Продолжая после этого свои умышленные действия, мужчина нанёс стражу порядка не менее восьми ударов руками, после чего, повалив его на землю, сдавил шею инспектора рукой.

По данному факту 22 января 2019 года Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

21 марта Алапаевский городской суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.