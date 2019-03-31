Турист сорвался со скалы в Большом каньоне из-за селфи

В США турист погиб, пытаясь сделать селфи в Большом Каньоне. Мужчина не заметил, как оступился и сорвался со скалы, сообщает Федералпресс.

Погибшим оказался 50-летний житель Китая, приехавший в Штаты с туристической группой. Трагедия произошла на второй день путешествия по штату Аризона.

В момент, когда путешественник сорвался со скалы, туристам было отведено время на самостоятельный осмотр национального парка "Гранд Каньон". Группа находилась на смотровой площадке скалы Игл-Рок, известной тем, что похожа на расправленные крылья орла.

Тело мужчины спасателям пришлось извлекать на вертолете из ущелья на 305 метров ниже смотровой площадки, пишет издание South China Morning Post.