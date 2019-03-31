31 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский и Порошенко, - экзитполы

Появились данные экзитполов о голосовании на выборах президента Украины. Их опубликовал в Facebook главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва. Так как их оглашение до окончания голосования незаконно, Гужва использовал метафоры.
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Он написал, что ему переслали первые данные маркетингового исследования предпочтений украинцев относительно спиртных напитков в последний день марта.

"1. Настойка крапивная "Зеленый человечек" - 27-29%.
2. Ликер "Шоколадный заяц" - 16-17%.
3. Настойка юго-восточная с корой подмосковной березы "Бойкая" - 14-15,5%.
4. Коктейль Ю-1960 - 14-14,5%", - написал Гужва.

Он отметил, что параллельно проводятся несколько опросов, но все они дают одинаковые результаты с разницей в 2-3%.

Чуть позже Гужва озвучил данные "от производителей ликера "Шоколадный заяц" и коктейля Ю-1960". Оба отдают Владимиру Зеленскому 28%, себе - 20%, а своему главному оппоненту за выход во второй тур -17%. Юрий Бойко из тройки лидеров выбыл.

По данным депутата Рады Мустафы Найема, Зеленский набирает 29%, действующий президент Петр Порошенко - 17%, лидер "Баткивщины" Юлия Тимошенко - 14%.

Таким образом, как и предполагало Накануне.RU, во второй тур выходят Зеленский и Порошенко. В то же время разрыв между Порошенко и Тимошенко не критический и может измениться с увеличением явки, а также исчезнуть из-за погрешности опроса.

На 15.00, по данным ЦИК Украины, явка составила 45%.

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Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский и Порошенко, - экзитполы

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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