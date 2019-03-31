Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский и Порошенко, - экзитполы

Появились данные экзитполов о голосовании на выборах президента Украины. Их опубликовал в Facebook главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва. Так как их оглашение до окончания голосования незаконно, Гужва использовал метафоры.

Он написал, что ему переслали первые данные маркетингового исследования предпочтений украинцев относительно спиртных напитков в последний день марта.

"1. Настойка крапивная "Зеленый человечек" - 27-29%.

2. Ликер "Шоколадный заяц" - 16-17%.

3. Настойка юго-восточная с корой подмосковной березы "Бойкая" - 14-15,5%.

4. Коктейль Ю-1960 - 14-14,5%", - написал Гужва.

Он отметил, что параллельно проводятся несколько опросов, но все они дают одинаковые результаты с разницей в 2-3%.

Чуть позже Гужва озвучил данные "от производителей ликера "Шоколадный заяц" и коктейля Ю-1960". Оба отдают Владимиру Зеленскому 28%, себе - 20%, а своему главному оппоненту за выход во второй тур -17%. Юрий Бойко из тройки лидеров выбыл.

По данным депутата Рады Мустафы Найема, Зеленский набирает 29%, действующий президент Петр Порошенко - 17%, лидер "Баткивщины" Юлия Тимошенко - 14%.

Таким образом, как и предполагало Накануне.RU, во второй тур выходят Зеленский и Порошенко. В то же время разрыв между Порошенко и Тимошенко не критический и может измениться с увеличением явки, а также исчезнуть из-за погрешности опроса.

На 15.00, по данным ЦИК Украины, явка составила 45%.