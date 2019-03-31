31 Марта 2019
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Губернатор не пришел. В Челябинске провели пикет "Стоп-ГОКа" практически на остановке общественного транспорта

В Челябинске, 31 марта, прошел согласованный пикет активистов движения "Стоп-ГОК", городские власти позволили собраться перед "Домом быта", практически на остановке общественного транспорта. Собрались до 60 человек, в руках пикетчики держали плакаты, призывающие запретить строительство Томинского ГОКа и урегулировать дорожное строительство на улице Дарвина, передает корреспондент Накануне.RU.
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С сегодняшним мероприятием, точнее, с его разрешением-запрещением муниципальные власти, кажется, сильно перемудрили. Изначально заявка активистов "СТОП-ГОКа" подавалась на традиционную площадку в сквере Алого поля, но ее отклонили — она, мол, занята. В итоге согласовали пикет перед "Домом быта", на площадке у остановки общественного транспорта по проспекту Ленина.

Пикет против строительства Томинского ГОКа в Челябинске(2019)|Фото: Накануне.RU

"Получилось, что нас сначала обманули — никем, естественно, Алое поле не было занято в этот день. Но получилось даже еще лучше – пикет прошел на глазах многочисленных прохожих и горожан, движение в этом месте интенсивное, так что видели нас многие. А так — пикетировали бы за елочками на Алом поле", — прокомментировал событие лидер "Стоп-ГОКа" Василий Московец.

Пикет против строительства Томинского ГОКа в Челябинске(2019)|Фото: Накануне.RU

Следует добавить, что всю минувшую неделю активисты усиленно приглашали посетить свое мероприятие врио губернатора Алексея Текслера, чтобы лично донести до него собственную позицию и точку зрения. Сегодня на проведенном двухчасовом пикете отсутствовал не только Текслер, но даже хоть сколько-нибудь имеющие отношение к теме экологии и дорожного строительства чиновники – видимо, призыв не впечатлил никого. Против расширения развязки и дороги в районе улицы Дарвина активисты других городских движений (не "Стоп-ГОКа") стали выступать относительно недавно, они считают, что расширять дорогу в этом месте не нужно.

Хотя нет сомнений, что ситуация отслеживается.

Пикет против строительства Томинского ГОКа в Челябинске(2019)|Фото: Накануне.RU

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Губернатор не пришел. В Челябинске провели пикет "Стоп-ГОКа" практически на остановке общественного транспорта

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Теги: Челябинск, Стоп-ГОК, Алексей Текслер, Василий Московец, пикет



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