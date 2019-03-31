31 Марта 2019
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Пайщикам "Нового Уктуса" "клятвенно пообещали" сдать дом до конца 2019 года

Обманутым дольщикам жилого комплекса "Новый Уктус" в Екатеринбурге на сегодняшнем митинге снова пообещали сдать дом к концу 2019 года. Об этомс Накануне.RU сообщила организатор мероприятия Марина Румянцева.

Напомним, такое обещание ранее прозвучало в конце января от министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова. Также намеревалось завершить уголовные дела из-за затянувшемуся строительству.

По словам Румянцевой, на сегодняшнем митинге присутствовало 46 пайщиков.

"Также пришли замглавы областного Минстроя Максим Махнутин, работающий с долгостроями, и представители застройщика — глава группы компании "ТЭН" Юрий Романович и руководитель проекта Евгений Арбузов, — рассказала активистка. — Они нам клятвенно пообещали, что в декабре дом будет сдан".

Кроме того, по её словам, ТЭН заверил собравшихся, что информация о ходе строительства будет регулярно публиковаться в открытом доступе. В свою очередь, представители Минстроя пообещали организовывать встречи с пайщиками по заявкам в случае возникновения вопросов.

"Следующий митинг, который планировался на 7 апреля, мы сегодня решили отменить", — добавила Румянцева.

ЖК Новый Уктус, долгострой, Екатеринбург(2017)|Фото: Накануне.RU

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Пайщикам "Нового Уктуса" "клятвенно пообещали" сдать дом до конца 2019 года

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Теги: Новый Уктус, Минстрой Свердловской области, ТЭН, митинг, обманутые дольщики, пайщики



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