"Это махровое ханжество". В Госдуме осудили увольнение барнаульской учительницы за фото в купальнике

Участники акции в поддержку уволенной учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой поступают правильно, заявила зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко.

Напомним, в начале февраля педагог опубликовала своё фото в купальнике, сделанное во время заплыва участников клуба "моржей".Это вызвало резонанс среди родителей её учеников, в результате чего Кувшинникова была уволена. В поддержку женщины ряд российских педагогов запустил флешмоб #УчителяТожеЛюди, выложив в социальные сети собственные фото в купальниках.

Комментируя данную акцию, Драпеко отметила необходимость "бороться за своих коллег" и недопустимость травли из-за каких-либо аспектов личной жизни. Парламентарий убеждена: фотографии в соцсетях — не причина для увольнения.

"В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество", — цитирует её "РИА Новости".

Драпеко также добавила, что скандальный снимок Кувшинниковой не содержит ничего неприличного.

Как ранее сообщало Накануне.RU, за уволенного педагога заступился также министр образования Алтайского края Максим Костенко, который заявил, что учителя, которые ведут здоровый образ жизни и пропагандируют его, необходимы учебным заведениям.