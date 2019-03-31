За три часа на Украине проголосовали уже 16%

На выборах президента Украины по состоянию на 11.00 проголосовали 16% избирателей. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.

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Наиболее активно голосуют в Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областях (19-21%). Наименее активно - в западных, там явка пока от 8 до 13%. Это традиционное для Украины различие в явке: в центре и юго-востоке голосуют сразу с утра, на западе - после обеда.

Голосование завершится в 20.00, и сразу будут обнародованы данные экзит-полов.