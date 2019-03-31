Украинский премьер заработал около $350 тысяч в 2018 году

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заработал 9,37 млн гривен (около $350 тысяч) в прошлом году, согласно поданной им электронной декларации. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

" В 2018 году доход состоял из заработной платы в должности премьер-министра — 443 430 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретённого в 2006 г.) в аренду — 5 198 000 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах — 3 731 561 грн", — говорится в сообщении.

В правительственной пресс-службе также отмечается отсутствие изменений в перечне недвижимого имущества Гройсмана за отчётный период.

Напомним, как сообщало Накануне.RU , в феврале украинский Центризбирком зарегистрировал действующего президента страны Петра Порошенко в качестве кандидата на выборы главы государства, несмотря на существенные нарушения в поданной им декларации о доходах. В частности, он указал в собственности две квартиры и принадлежащий супруге дачный дом, которые отсутствуют во всех имущественных реестрах страны.

Выборы президента Украины проходят сегодня, 31 марта. На этот пост претендуют 39 человек, включая действующего главу государства, шоумена Владимира Зеленского и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.