31 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украина объявила о создании мощного электромагнитного оружия

Украинское ГП "Спецтехноэкспорт" объявило о том, что создало мощное электромагнитное оружие, предназначенное для поражения различных типов военных объектов и систем энергопитания и передачи данных, сообщает пресс-служба компании.
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Принцип работы оружия состоит в том, что создается мощное электромагнитное излучение, которое выводит из строя радиоэлектронную аппаратуру противника, нанося вряд объектам инфраструктуры и технике. Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены на беспилотных летательных аппаратах.

"Благодаря этому проекту Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия", - сказал директор предприятия Владислав Бельбас.

Отмечается, что состоялась первая поставка в Индию и, при необходимости, будет развернуто серийное производство электромагнитного оружия для ВСУ.

Недавно спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине смертоносного оружия. А действующий президент Петр Порошенко пообещал обновить военную ракетную программу в случае своего переизбрания.

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Украина объявила о создании мощного электромагнитного оружия

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Теги: Украина, оружие, ВСУ



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