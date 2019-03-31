На Кубани во время соревнований разбился автогонщик

В Геленджике в ходе соревнованию по преодолению бездорожья погиб автогонщик.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Краснодарское краевое управление Следственного комитета (СК) РФ, инцидент произошёл в районе горы Острой.

По предварительным данным, управлявший автомобилем 45-летний житель Ростовской области при преодолении препятствий не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и покатилась вниз по крутому склону. Сидевший на пассажирском сидении 33-летний второй пилот, получив несовместимые с жизнью повреждения, скончался на месте.

"Водитель автомобиля с травмами был доставлен в городскую больницу", — сообщили в СК.

Как сообщили агентству в горбольнице Геленджика, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

По факту инцидента ведётся доследственная проверка.