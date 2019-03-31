31 Марта 2019
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Происшествия За рубежом

Израильские танки нанесли пять ударов по сектору Газа

Израильские военные нанесли пять ударов по сектору Газа в ответ на ранее зафиксированные запуски ракет с палестинской стороны.

"Пять пусков зафиксированы из сектора Газа по израильской территории после сообщения о красном уровне угрозы", — сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Позднее военные сообщили об ответной атаке по пяти позициям палестинского движения ХАМАС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, последняя бомбардировка арабского анклава с израильской стороны произошла в начале недели и также являлась отражением ракетного обстрела с другой стороны.

война, палестино-израильский конфликт, сектор газа, взрыв, обстрел, Израиль(2014)|Фото: ukurier.gov.ua

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Израильские танки нанесли пять ударов по сектору Газа

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Теги: Израиль, Палестина, сектор Газа, ХАМАС, удары, обстрел



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