Израильские танки нанесли пять ударов по сектору Газа

Израильские военные нанесли пять ударов по сектору Газа в ответ на ранее зафиксированные запуски ракет с палестинской стороны.

"Пять пусков зафиксированы из сектора Газа по израильской территории после сообщения о красном уровне угрозы", — сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

בהמשך לדיווח על אזעקת צבע אדום במועצה האזורית אשכול, זוהו חמישה שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 30 марта 2019 г.

Позднее военные сообщили об ответной атаке по пяти позициям палестинского движения ХАМАС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, последняя бомбардировка арабского анклава с израильской стороны произошла в начале недели и также являлась отражением ракетного обстрела с другой стороны.