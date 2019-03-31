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Верховный суд отклонил жалобу Кехмана на постановление Северно-Западного арбитража

Верховный суд отказал художественному руководителю петербургского Михайловского театра Владимиру Кехману в пересмотре судебных актов о признании обоснованной его задолженности перед "БМ-Банком".

Напомним, бизнесмен был признан в 2012 году банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Аналогичный статус был присвоен арбитражем северной столицы группе компаний JFC, бенефициаром которой являлся Кехман. При этом сам бизнесмен не был освобождён от выплаты долгов.

Как сообщает "КоммерсантЪ", поданная апелляция касается постановления Арбитражного суда Северно-Западного округа. В общей сложности с Кехмана требуют взыскать около 17 млрд рублей, в частности, "Сбербанк" — 4,28 млрд, "Промсвязьбанк" — 1,7 млрд, а "БМ-Банк" — 11,2 млрд.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Кехман также подозревался в отмывании денег и особо крупном мошенничестве в бытность гендиректором группы компаний JFC. Уголовное дело в отношении него было закрыто 14 ноября 2017 года, одновременно с открытием нового — по факту незаконного получения кредитов, однако спустя неделю было прекращено и оно.

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Верховный суд отклонил жалобу Кехмана на постановление Северно-Западного арбитража

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Теги: Владимир Кехман, Михайловский театр, Арбитражный суд, суд, апелляция



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