На Украине стартовало голосование на президентских выборах

Около 30 тысяч избирательных участков открылись на Украине для голосования более 29 млн граждан на выборах президента страны.

Напомним, на этот пост претендуют 39 человек. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует артист Владимир Зеленский, рейтинг которого за неделю до выборов превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%, и рейтинг лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко составляет около 10%.

Как передаёт ТАСС, для наблюдения за ходом выборов зарегистрировано более двух тысяч официальных наблюдателей от различных международных организаций и иностранных государств, при этом в их числе отсутствуют россияне. Центризбирком отказал Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей, а ранее — в регистрации двух долгосрочных российских наблюдателей.

Как сообщало Накануне.RU, 29 марта в Черкассах был зафиксирован очередной подкуп избирателей в пользу Порошенко. Ранее до этого глава МВД Украины Арсен Аваков не раз заявлял, что действующий президент создал сеть подкупа избирателей, раздавая из бюджета деньги своим сторонникам.

Кроме того, вчера стало известно о многочисленных нарушениях предвыборной тишины.