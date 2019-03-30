На Украине подано 160 заявлений о нарушениях в день тишины

В полицию Украины поступило около 160 заявлений о нарушениях в день тишины.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, 79 заявлений связаны с незаконной агитацией. Кроме того, зафиксированы факты подкупа избирателей, хулиганства, угрозы физической расправы. Как сообщало Накануне.RU, подкуп избирателей осуществлялся в пользу действующего президента Петра Порошенко.

"Украинские новости" сообщают, что с начала избирательного процесса зарегистрировано 4 891 сообщение о нарушениях и открыто 250 уголовных дел.

Напомним, выборы президента на Украине состоятся завтра, 31 марта. На этот пост претендуют 39 человек.