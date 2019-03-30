В Зеленограде мать избила сына скалкой и отрезала ему ухо

46-летняя жительница Зеленограда избила своего 11-летнего сына скалкой, а затем частично отрезала ему ухо.

Инцидент произошел 27 марта, сообщили Накануне.RU в главном следственном управлении СК России по Москве. После избиения ребенок ходил в школу в головном уборе, скрывая увечья. Учителя обратили внимание на мальчика и обратились в полицию.

Против матери возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу. Ребенок находится в центре поддержки семьи и детства "Зеленоград".

Проводится судебно-медицинская экспертиза.