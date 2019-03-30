Защитники березовой рощи в Академическом подарили застройщику мозги

Защитники березовой рощи в Академическом сегодня провели пикет в центре Екатеринбурга. Они обратились к администрации города с просьбой навести порядок "железной рукой", а застройщику квартала "Арт.город парк" активисты подарили "мозги".

Как сообщили Накануне.RU защитники рощи, сохранить зеленую зону на акции протеста требовали порядка 20 человек. В ситуацию с вырубкой они попросили вмешаться администрацию, для этого участники пикета подарили чиновникам железную перчатку.

Квартал на месте рощи будет строить "Атомстройкомплекс", порядка трех гектаров леса уже вырубили – там начали строить жилые дома. У здания строительной компании активисты оставили арт-объект, имитирующий человеческий мозг и плакат: "Даёшь мозги Атомстрою!".

"Холдингу стоит задуматься не только о том, как набить в свои карманы побольше денег, но и прислушаться к мнению местных жителей, которые выступают за сохранение прекрасного участка живой природы, подобных которому практически уже не осталось в черте города", - рассказали активисты.

Напомним, что директор АСК ранее заявлял, что на месте рощи будет благоустроен большой парк, но екатеринбуржцы считают, что территорию леса ждет плотная застройка.