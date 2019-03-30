30 Марта 2019
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Общество Крым

В Крыму предложили пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Заход в Черное море кораблей НАТО для учений с Грузией и Украиной должен повлечь за собой пересмотр конвенции Монтре, регламентирующей судоходство в черноморских проливах. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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В Черное море направились три корабля НАТО: эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский - "Санта Мария". По словам Гемпеля, поведение США в Черном море вызывает напряжение.

"Если так пойдет дальше, то должен ставиться вопрос о пересмотре конвенции Монтре в плане сокращения сроков нахождения военных кораблей НАТО в Черном море. Недопустимо, чтобы иностранные военные группировки создавали очаг напряжения в Черноморском регионе", — приводит слова главы комитета РИА Новости.

Конвенция Монтре о статусе проливов от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, военные суда нечерноморских государств могут находиться в Черном море не более 21 дня.

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В Крыму предложили пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

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Теги: конвенция Монтре, Крым, Юрий Гемпель



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