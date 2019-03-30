30 Марта 2019
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Рогозин на украинском ответил на критику интерьера "самолета для космонавтов"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на критику интерьера самолета Ту-204-300 на украинском языке.

Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С.П.Королева, получил Центр подготовки космонавтов. Самолет будет использоваться для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру.

Фото самолета на своей странице в twitter опубликовал Дмитрий Рогозин. Один из пользователей назвал внутренний дизайн самолетов убогим.

"Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів", - ответил Рогозин. (Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов).

Ту-204-300(2019)|Фото:twitter.com/Rogozin

Ту-204-300(2019)|Фото: twitter.com/Rogozin

Добавим, вскоре ЦПК получит второй Ту-204-300, который будет назван в честь Юрия Гагарина.

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Рогозин на украинском ответил на критику интерьера "самолета для космонавтов"

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Теги: Ту-204-300, Дмитрий Рогозин



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