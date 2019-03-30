Жители двора на Амундсена проводят пикет против установки забора

31 марта во дворе дома на ул. Амундсена, 135 состоится пикет против установки забора. Забор, который компания "Атомстройкомлекс" поставила, чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, уже был причиной массовой драки, передает корреспондент Накануне.RU.

На пикет организаторы приглашают жителей соседних домов. "Амундсена, 135 - отобрали детскую площадку, Мостовая, 53Б - забор перед окнами, жителям УНЦ ограничат доступ в лес, Амундсена, 139 - планы на два высотных дома вместо вашего двора. Застройщик выставляет нас людьми второго сорта - вандалами и наркоманами", - говорится в объявлении.

Застройщик, напомним, начал строить забор прямо на детской площадке, которая принадлежит соседнему дому. По словам местных жителей, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идет "не по-человечески".

13 января во дворе произошла драка между жильцами и некими парнями крупного телосложения. На место пришлось вызывать полицию. Жители дома на Амундсена уверены, что причиной стал именно забор.