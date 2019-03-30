30 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украинская полиция разоблачила новый подкуп избирателей штабом Порошенко

В Черкассах 29 марта на месте был зафиксирован подкуп избирателей в пользу действующего президента Петра Порошенко. Об этом сообщается на официальном сайте нацполиции Украины.
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Отмечается, что в полицию поступил звонок, что в одном из офисных помещений в центре города происходит подкуп избирателей. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили много людей, которые стояли в очереди. На месте были обнаружены деньги в сумме более 1,6 млн грн и почти $12 тыс. Кроме денег, были найдены списки граждан, напротив фамилии которых значились суммы - от 2 до 4,5 тыс. грн.

Полиция не указывает фамилию кандидата, но на обнародованных фото по символике видно, что речь идет о Порошенко.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков не раз заявлял, что Порошенко создал сеть подкупа избирателей, раздавая из бюджета деньги своим сторонникам. Политологи считают, что Аваков действует против Порошенко, хотя сам он заявляет, что лишь не допустит фальсификаций.

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Украинская полиция разоблачила новый подкуп избирателей штабом Порошенко

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, подкуп



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