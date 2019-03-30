Военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет с взлетно-посадочной полосы аэродрома авиастроительного предприятия ВАСО. Полет прошел в штатном режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ильюшина".

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. В перспективе Ил-112В может заменить не только Ан-26, который он превосходит в два раза по транспортной эффективности, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам аналогичного класса.

Серийное производство Ил-112В будет осуществляться в Воронеже, рассказал генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин. "Теперь перед дивизионом "Ильюшин" стоят не менее важные и ответственные задачи по проведению летных испытаний и подготовке к серийному производству Ил-112В, которое будет осуществляться в Воронеже". 100% узлов и агрегатов самолета – российского производства, большая часть из них создана структурами "Ростеха", - сообщил он.

Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении, отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, потребность оценивается в 100 самолетов. "В самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске", – заявил Мантуров.

Двигатели Ил-112В созданы "Объединенной двигателестроительной корпорацией", в сфере ответственности холдинга КРЭТ "Ростеха" – система автоматизированного управления, а "Технодинамика" разработала для самолета шасси, элементы гидравлики и систему электроснабжения.

Ил-112В сможет работать в самых сложных климатических условиях, с высокогорных аэродромов и при сверхнизких температурах. Крейсерская скорость – 470 километров в час. Дальность полета с максимальной нагрузкой при взлете с грунтовых аэродромов – 1200 километров.