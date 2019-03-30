30 Марта 2019
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Общество В России

Названы самые стабильные сферы для работы в России

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит являются самыми стабильными сферами труда России. Исследование провели во ВНИИ труда Минтруда России.

Стабильными сферами также являются сфера IT-технологий, здравоохранение и образование. Достаточно высокий риск сокращения рабочих мест в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ. В этих сферах наблюдается избыток руководителей и специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, сообщает RT.

Нестабильными специалисты назвали сферы администрирования и документооборота, банковскую сферу и страхование. В этих областях идет внедрение различных онлайн-сервисов.

Как сообщало Накануне.RU, самый большой заработок - около 80 тыс. руб. - отмечается в сфере добычи полезных ископаемых.

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Названы самые стабильные сферы для работы в России

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Теги: Минтруда, рынок труда, стабильные отрасли для работы



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