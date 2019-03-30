Первый полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий

Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести первый испытательный полет самолета Ил-112В.

Военно-транспортный самолет Ил-112В собран на Воронежском авиазаводе. Проектирование транспортника Ил-112В началось в первой половине 1990-х годов. На его основе также планировалось создать гражданскую грузопассажирскую версию - Ил-112Т.

Полет не состоялся из-за облачности, сообщает РИА Новости. По данным синоптиков, улучшение погодных условий ожидается к 12.00 мск субботы.

Ил-112В должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 г., а 90% - до 2032 года.