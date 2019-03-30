30 Марта 2019
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Политика За рубежом

Трамп допустил разговор с Путиным по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем может обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.

На пресс-конференции во Флориде Трамп заявил, что с Путиным он будет говорить о социализме. "Посмотрите на Венесуэлу. Мы будем говорить со многими людьми об этом: может, с президентом Путиным, может, председателем Китая Си (Цзиньпином, прим)", - сказал президент США

Как сообщало Накануне.RU, Трамп потребовал от России отозвать военнослужащих из Венесуэлы, в противном случае США будут рассматривать "все варианты" реагирования. В Кремле в ответ на это заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках договоренности с законным правительством страны.

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Трамп допустил разговор с Путиным по Венесуэле

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, Эллиот Абрамс, Хуана Гуаидо



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