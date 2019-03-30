30 Марта 2019
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Политика За рубежом

Хизер Науэрт покинула Госдепартамент США

Президент США Дональд Трамп поблагодарил официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт за "службу Америке в госдепартаменте". И поздравил с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
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В прошлом телеведущая, формально занимает должность официального представителя госдепартамента, однако в течение последних нескольких месяцев ее обязанности исполняет Роберт Палладино. Ранее ряд американских СМИ сообщили, что на место Науэрт во внешнеполитическом ведомстве может прийти эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус.

"Большое спасибо Хезер Науэрт за службу Америке в госдепартаменте. Отличная работа! Я горжусь тем, что вы присоединились к совету Фулбрайта!" - написал Трамп в Twitter.

Хизер Науэрт(2017)|Фото:https://www.facebook.com/HeatherNauertFNC/

Науэрт также выразила благодарность коллегам в госдепартаменте и заявила, что взволнована назначением в совет имени Фулбрайта. "Служить Америке было привилегией и наивысшей честью. Я всегда буду благодарна вам, мои коллеги в госдепартаменте, за ваш профессионализм и патриотизм", - написала Науэрт в Twitter.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет Хезер Науэрт на пост постоянного представителя США при ООН на место Никки Хейли. В феврале этого года Науэрт сняла свою кандидатуру "в интересах своей семьи", сообщают РИА Новости.

Программа образовательных грантов Фулбрайта была основана в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом с целью укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран.

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Хизер Науэрт покинула Госдепартамент США

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Теги: Хезер Науэрт, Дональд Трамп, Майк Помпео, Никки Хейли



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