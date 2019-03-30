Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо

Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста. Решение опубликовано на сайте кабинета министров, передает корреспондент Накануне.RU.

"ФАС России (И.Ю. Артемьеву), Минтрансу России (Е.И. Дитриху), Минэнерго России (А.В. Новаку), Минфину России (А.Г. Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и о результатах до 26 апреля 2019 г. доложить в правительство РФ, представив при необходимости предложения по недопущению их существенного роста", — говорится в решении кабмина.

Вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку поручено обеспечить координацию работы.

Это решение принято на заседании правительства 28 марта.