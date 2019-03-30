30 Марта 2019
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Житель Ямала осужден за вовлечение граждан в Исламское государство*

Житель Нового Уренгоя осужден за вовлечение россиян в деятельность международной террористической организации "Исламское государство" (деятельность МТО "Исламское государство" запрещена на территории Российской Федерации)", сообщили Накануне.RU в пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В 2018 г. РУФСБ России по Тюменской области установлена причастность жителя Нового Уренгоя Гаймасова 1997 года рождения, к вовлечению граждан России в деятельность ИГИЛ. В результате оперативно - розыскных мероприятий противоправная деятельность указанного лица пресечена.

В отношении Гаймасова возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК России. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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Житель Ямала осужден за вовлечение граждан в Исламское государство*

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Теги: Исламское государство, УФСБ,



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