ЦРУ допустило ошибку на плакате с предложением работы для русскоговорящих

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) допустило ошибку на рекламном плакате для русскоговорящих. Ошибку заметили пользователи соцсетей.

На билборде, установленном на одной из станций метро, написана фраза, состоящая из двух частей на русском и английском языках: "Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security".

Авторы ошиблись и неправильно употребили форму глагола "to be", из-за этого произошло рассогласование единственного и множественного чисел во фразе.