Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного

Предполагаемый виновник ДТП со смертельным исходом на Можайском шоссе в Москве Муслим Джамбеков доставлен из Грозного в Москву.

Автомобильная авария произошла 25 марта. Столкнулись Mercedes Gelandewagen и "Нива". Пассажир российского автомобиля - женщина - скончалась на месте. Мужчина с дочерью были доставлены в больницу, но спасти девочку врачам не удалось.

Водитель Mercedes Gelandewagen скрылся с места происшествия, но после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова сам пришел в полицию.

"В ближайшее время Джамбеков будет передан сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.