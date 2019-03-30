Блумберг: США подготовили новые санкции против России

Белый дом получил новый пакет санкций против России. Санкции призваны наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 г.

Ранее сообщалось, что американские власти рассматривают санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Новый пакет санкционных мер может коснуться российских банков.

В январе в ЕС ввели первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 г. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ, имеющий двойное гражданство (России и Великобритании), и его дочь, прилетевшая из Москвы были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии. В МИД РФ рассчитывают в ближайшее время услышать от посла Великобритании в Москве Лори Бристоу четкие ответы на вопросы по инциденту в Солсбери.