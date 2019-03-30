30 Марта 2019
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Общество За рубежом

Блумберг: США подготовили новые санкции против России

Белый дом получил новый пакет санкций против России. Санкции призваны наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 г.

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Ранее сообщалось, что американские власти рассматривают санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Новый пакет санкционных мер может коснуться российских банков.

В январе в ЕС ввели первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 г. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ, имеющий двойное гражданство (России и Великобритании), и его дочь, прилетевшая из Москвы были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии. В МИД РФ рассчитывают в ближайшее время услышать от посла Великобритании в Москве Лори Бристоу четкие ответы на вопросы по инциденту в Солсбери.

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Блумберг: США подготовили новые санкции против России

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Теги: Сергей Скрипаль, санкции,



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Ранее 13.03.2019 09:59 Мск МИД РФ призвал британского посла дать четкие ответы по делу Скрипалей

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