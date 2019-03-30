30 Марта 2019
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Взорвавшийся дом в Магнитогорске признан пригодным для дальнейшего проживания

Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания. Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

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Обследование провел "Магнитогорский Гипромез", положительное заключение о пригодности дома дала Главгосэкспертиза.

Охрана будет снята с 1 апреля. Сейчас в подъездах дома проходит косметический ремонт, а также приступают к ремонтным работам на торцевых частях здания, которые образовались после демонтажа поврежденных конструкций. Благоустройство территории начнется в понедельник.

Как отметил глава Магнитогорского городского округа Сергей Бердников, все строительно-монтажные работы должны быть закончены к празднику день города Магнитогорска, который пройдет с 28 по 30 июня текущего года.

C 1 апреля 2019 г. все желающие жители дома по Карла Маркса,164 смогут вернуться в свои квартиры. Для других, кто решил дождаться окончания строительно-монтажных работ, продлена еще на три месяца компенсация средств на аренду жилья. Также выплаты за аренду жилья дополнительно в течение трех месяцев будут предоставляться гражданам, которые не готовы вернуться на Карла Маркса 164, а новую квартиру еще не приобрели.

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Взорвавшийся дом в Магнитогорске признан пригодным для дальнейшего проживания

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Теги: Магнитогорск, взрыв дома,



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