В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной

В суд США поступили документы о депортации в Россию Марии Бутиной. Ее предписано выслать в Россию сразу после вынесения приговора.

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Россиянка была задержана 15 июля 2018 г. в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом. Ранее стало известно, что Бутина частично признала свою вину в обмен на смягчение наказания.

Обвинение также напомнило, что в рамках сделки со следствием Бутина отказалась от "возможности добиваться любых форм помощи и защиты от высылки" из США, сообщает ТАСС.

В Вашингтоне в четверг состоялось очередное заседание суда по делу Бутиной. Председательствующая на процессе судья Таня Чаткэн назначила на 26 апреля вынесение приговора россиянке.