Тимошенко покинула дебаты из-за отсутствия Зеленского и Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пришла на дебаты со своими оппонентами – президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским, но покинула эфир, та как ни один из ее оппонентов не пришел .

Шоу на "UA:Первый" должно было пройти в последний день агитации перед президентскими выборами 31 марта. "Я пришла на дебаты с Владимир Зеленским и Петром Порошенко, но не с кем… Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время", - заявила Тимошенко в эфире.

Политик пояснила, что поскольку ее оппоненты не пришли, она вынуждена покинуть шоу. "Я просто имею определенный график. Я имею сейчас много организационных вопросов. Хочу пожелать вам успешного эфира", - приводит слова Тимошенко РИА Новости.

После этого политик покинула эфир, пообещав прийти в студию позже и ответить на все вопросы.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 12,5%. Рейтинг лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко составляет около 10%.