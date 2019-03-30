30 Марта 2019
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Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенного за фото в купальнике педагога

Российские учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной из-за фото в купальнике учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Учителя выкладывают в социальных сетях фото в купальниках, передает корреспондент Накануне.RU.

Фото педагоги выкладывают с хештегом #УчителяТожеЛюди. "Женщина, в хорошей физической форме, в свои 38 лет закаляется. Какой сексуальный подтекст в этом?", - возмущаются педагоги.

"Учителя - это прежде простые человеки! Мы тоже ложимся спать в пижаме, а некоторые в неглиже, принимаем душ или ванну не в костюме, бываем на пляже в купальнике и даже ходим в уборную комнату!", - пишут педагоги.

"Вообще, как купальник мешает работать в поликлинике или школе...", - отмечают пользователи

Ранее за учительницу заступился министр образования Алтайского края Максим Костенко.

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Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенного за фото в купальнике педагога

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Теги: #УчителяТожеЛюди, фото в купальнике



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