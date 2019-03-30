30 Марта 2019
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Общество В бывшем СССР

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 г.
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"Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать", - Саакашвили.

Экс-президент Грузии признался, что привычка жевать галстуки у него появилась еще в пионерлагере "Артек". "Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите – особенно их и не ношу", - сказал он.

Саакашвили добавил, что на данный момент находится на диете, и в шутку заметил, что похудел благодаря "отказу от галстуков".

Напомним, Грузия в ночь на 8 августа 2008 г. обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Галстук Саакашвили стал предметом шуток и анекдотов после того, как телерадиокорпорация BBC показала кадры, на которых президент Грузии жует этот предмет гардероба.

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Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

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Теги: Михаил Саакашвили, галстук, Грузия



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