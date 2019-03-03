Упала на женщину с коляской. В Екатеринбурге наледь с крыш продолжает травмировать людей

В Екатеринбурге глыба льда с крыши упала на женщину с коляской.

Инцидент произошел днем 2 марта у дома №22 на улице Донбасской, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Женщина гуляла с коляской, в которой находился ребенок 2018 года. Внезапно с крыши упала наледь - коляска упала на бок, малыш не пострадал. А вот у мамы диагностировали ушибы и ссадины.

Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка.

Напомним, в пятницу 1 марта в Екатеринбурге 9-летнего мальчика госпитализировали после падения на него наледи с крыши дома.