Молодые семьи ХМАО потребовали от Комаровой не исключать участников жилищных программ по возрасту и выплатить субсидии

Молодые семьи Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска и еще нескольких городов ХМАО 3 марта вышли на массовый пикет. Люди добиваются восстановления исключенных участников жилищной программы "Доступное жилье молодым семьям".

Как рассказала Накануне.RU организатор инициативной группы "Сургут для детей" Олеся Киканян, исключенные из программы 36-летние северяне требуют вернуть им обратно положенные субсидии на детей.

"На пикете была озвучена резолюция. Участники пикета единогласно проголосовали за требования, озвученные в резолюции. Главное требование: не исключать участников по возрастному цензу, выплатить субсидии, положенные на детей исключенным. С октября месяца Сургут пытается донести свою позицию до правительства ХМАО. Сейчас временно участников перестали исключать. Но в правительстве говорят, что это временная мера", - отметила Киканян.

Напомним, активистам удалось попасть на личный прием к губернатору Югры Наталье Комаровой 7 февраля. На нем были озвучены две проблемы, с которыми столкнулись участники жилищных подпрограмм: исключение из подпрограммы по достижении возраста 36 лет, исключение участников, вступивших в программу по 103 постановлению ХМАО с взысканием компенсации процентной ставки. Участники довели настоятельное ходатайство о прекращении практики исключения участников по возрастному цензу.

Факт встречи подтвердили в окружном департаменте общественных и внешних связей, однако заявили, что обращение было индивидуальным.

"В ходе личного приема граждан, проведенного Натальей Комаровой, рассматривался вопрос от одной из заявительниц по теме исключения из жилищной подпрограммы в связи с достижением 36-летнего возраста. По обращению даны поручения проработать вопрос", - пояснили в ведомстве.

По информации общественников, по второй проблеме вынесена инициатива по прекращению исковых претензий ипотечного агентства к участникам. Основанием для исключения данных участников является то, что при вторичной проверке агентством на момент получения субсидии было выявлено жилье на территории РФ, приобретенное до вступления в подпрограмму. При этом предоставление такой информации на момент вступления участников в подпрограмму в 2010 году не требовалось.