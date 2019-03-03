"Или снизить тарифы, или Куйвашева в отставку!" На "антимусорный" митинг в Асбесте пришло больше людей, чем в Екатеринбурге

В Асбесте 3 марта прошел митинг против "мусорной" реформы и действий местной городской власти под общим лозунгом: "Мусорные тарифы сломают хребет этой власти!", об этом Накануне.RU сообщила коммунистка и депутат Наталья Крылова.

На митинг пришли около 1 тыс. человек - это больше, чем в Екатеринбурге.

"Почему у нас было больше народа? Потому что Екатеринбург - большой город, там проще найти работу, и люди еще полностью не хапнули горя", - заявила Накануне.RU Крылова.

Жители Асбеста выступили за снижение тарифа на вывоз мусора. Кричали лозунги: "Власти подавятся нашим мусором", "Мы столько не едим, сколько вы с нас собираете за мусор".





"На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что прорабатывается вопрос о возможности снижения тарифа. Как вы считаете, что повлияет на решение Куйвашева по уменьшение тарифа? Некое очередное письмо-жалоба, на которую уже заготовлены отписки или огромный митинг протеста, куда придут недовольные жители?", - отметила Крылова.



В самый разгар митинга Крылова, находясь на сцене Форумной площади, сорвала баннер - за ним оказался второй баннер с портретом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием его отставки.





"Спрос будет с губернатора, а не с его подчиненных министров. И если Куйвашев не снизит тарифы, то у нас запасены другие баннеры, и мы поедем в Екатеринбург на автобусах к резиденции губернатора требовать его отставки", - отметила Наталья Крылова.





‌Также в кучу с мешками мусора, заготовленными на сцене, был демонстративно опущен портрет депутата Госдумы Максима Иванова, который избрался от 172 асбестовского округа и который проголосовал за повышение пенсионного возраста и "мусорную" реформу.





По итогам митинга была принята резолюция. Люди потребовали от российского правительства разработки и введения федеральной целевой программы строительства предприятий по сортировке и переработке мусора. Также появилось требование предоставить право переноса начала реформы не только Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю, но и городам Свердловской области, не готовым к реализации закона. Также граждане потребовали от Региональной энергетической комиссии и Федеральной антимонопольной службы вернуть для населения прежние тарифы.