03 Марта 2019
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Общество Центральный ФО

Врачи роддома в Зюзино на митинге потребовали у Собянина отставки главы депздрава Москвы

В Москве в районе Зюзино состоялся митинг врачей местного роддома, которые выступили против инициативы правительства Москвы закрыть роддом №10 и перевести работу женской консультации в другое помещение. По мнению людей, перевод консультации приведет к ухудшению качества и доступности медицинской помощи.

Как рассказал Накануне.RU оргсекретарь исполкома Московской городской территориальной организации МПРЗ "Действие" Алексей Гусев, на митинге собралось около 500 человек. По итогу была принята резолюция, подписи под которой поставили 419 человек. В ней врачи потребовали отставки главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

"В роддоме №10 ежегодно появлялось на свет более 5000 детей. В 2018 году в нем не зафиксировано ни одной младенческой смерти. Недавно в здании проводили дорогостоящий ремонт и закупали новое оборудование. Несмотря на это, в ноябре 2018 года суд приостановил работу роддома на 90 суток до устранения нарушений, выявленных Роспотребнадзором. В последующие три месяца администрация не просто не занималась устранением нарушений, но намеренно приводила роддом в нерабочее состояние: из него вывозили мебель, оборудование и сантехнику. Инженерную экспертизу здания провели только после протестов сотрудников роддома, жителей Зюзино, депутатов и независимых профсоюзов. В ее заключении признана необходимость капитального ремонта", - говорится в тексте резолюции.

Выступающие на митинге отметили, что оценивают деятельность департамента здравоохранения города Москвы как деструктивную и нарушающую право людей на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное статьей 41 Конституции РФ.

"Мы обращаемся лично к мэру Москвы Сергею Собянину и требуем сохранить родильный дом и женскую консультацию в здании по адресу ул.Азовская, 22с1. Требуем разработать план-график необходимых ремонтных работ под общественным контролем рабочей группы из представителей сотрудников роддома №10, муниципальных депутатов, жителей района Зюзино и независимых профсоюзов. Также требуем на время ремонта сохранить женскую консультацию в здании роддома", - отметили участники митинга.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Москве была приостановлена деятельность почти всех отделений роддома №10. Персонал медучреждения, опасаясь полного закрытия этого роддома, собрал подписи в поддержку его сохранения. Отмечалось, что работа отделений роддома перестала осуществляться на основании решения Зюзинского районного суда от 22 ноября прошлого года.

13 февраля представители департамента должны были встретиться с коллективом роддома и отчитаться о подготовке прозрачного плана-графика по проведению изысканий о капитальном ремонте здания и устранению недостатков. К таким договоренностям защитники роддома и департамент пришли на прошлой неделе, отмечает профсоюз. Однако чиновники не явились на встречу, поэтому работники роддома решили прийти к ним сами. 14 февраля сотрудники роддома взяли в осаду ДЗМ.

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Врачи роддома в Зюзино на митинге потребовали у Собянина отставки главы депздрава Москвы

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Теги: Зюзинский роддом, сотрудники, митинг, ДЗМ, Зюзино



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.03.2019 18:39 Мск "Закрыть на капремонт, сократить штат!" Опубликованы результаты экспертизы здания роддома №10 в Зюзино
Ранее 20.02.2019 18:44 Мск Врачи зюзинского роддома выйдут на митинг в ответ на предложение голосовать на "Активном гражданине"
Ранее 20.02.2019 14:59 Мск Сотрудники московского роддома №10 решили митинговать - акция намечена на 3 марта
Ранее 14.02.2019 20:17 Мск В Москве сотрудники роддома №10 взяли в осаду департамент здравоохранения
Ранее 13.02.2019 18:53 Мск Работники роддома №10 в Москве намерены попасть на прием в департамент здравоохранения 14 февраля
Ранее 12.02.2019 17:59 Мск В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о судьбе роддома №10 в Зюзино
Ранее 31.01.2019 15:01 Мск Сотрудники роддома №10 в Москве бьют тревогу, опасаясь закрытия медучреждения

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