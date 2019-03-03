Захарова отметила, что СМИ Великобритании, "отмечая" годовщину отравления Скрипалей, публикуют фейки

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Facebook, что британские СМИ отмечают годовщину отравления Скрипалей.

Захарова, отметила, что пресса откровенно публикует фейки "как по команде", а сами журналисты имеют плохое воспитание и дурное образование.

"Публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года. Правительство Мэй молчит все упорнее, а посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов", - написала Захарова.

Британские СМИ, по мнению Захаровой, ссылаются на историю с российским полпредом при ООН Александром Яковенко, который покинул США именно в период высылок агентов КГБ.

"Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок", - отметила Захарова.