03 Марта 2019
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Куйвашев на встрече Путина с FISU назвал Универсиаду в Екатеринбурге лучшим подарком к 300-летию города

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Красноярске принял участие во встрече президента России Владимира Путина с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта, где 2 марта открылась зимняя Универсиада, пишет сайт Кремля.

Путин выразил надежду, что в 2023 году летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге. Куйвашев отметил, что это будет лучшим подарком к 300-летию города.

"Мы уже выставили заявку на проведение летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге. Если вы нам доверите проведение этого мероприятия, то мы будем стараться сделать так, чтобы оно было ярким и красивым. Хочу выразить надежду на то, что это мероприятие пройдет на самом высоком уровне", - отметил Владимир Путин.

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Куйвашев на встрече Путина с FISU назвал Универсиаду в Екатеринбурге лучшим подарком к 300-летию города

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Теги: Владимир Путин, Универсиада, Екатеринбург, Евгений Куйвашев



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