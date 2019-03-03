03 Марта 2019
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Происшествия В бывшем СССР Украина

Во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента славы

Во Львове подрядчики по заданию городских властей все-таки снесли стелу Монумента славы советским воинам, об этом пишут украинские СМИ.

Рабочие через несколько дней начнут разбирать бетонную стену. Стоит отметить, что ранее уже предпринимались две попытки произвести снос, однако успехом они не увенчались.

Официальная версия сноса памятника - его якобы ветхое состояние. Однако власти посчитали, что реконструировать Монумент нет смысла, проще его просто снести.

монумент Славы, Львов, националисты(2019)|Фото:novorossia.su

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Во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента славы

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Теги: Монумент славы, стена, снесли, Львов



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