В Кургане скончалась бывший специалист пресс-службы губернатора

В Кургане утром 3 марта скончалась бывший специалист пресс-службы губернатора Курганской области Елена Хоменко, об этом Накануне.RU сообщили ее коллеги.

Подробности трагедии пока неизвестны.

Как отметили в пресс-службе, Елена всегда была чуткой и отзывчивой.

"Нам всем кажется, что это какая-то нелепая ошибка и вот-вот кто-нибудь сообщит, что это неправда. Сегодня утром остановилось сердце нашей коллеги Елены Хоменко. Нашей отзывчивой, чуткой Лены. Все, кто знал ее близко, подтвердят, что Лена была удивительно добрым человеком, готовым поддержать и прийти на помощь в любой момент, найти нужные слова. Мы с коллегами выражаем соболезнования и скорбим вместе с родными нашей Лены", - отметили в пресс-службе главы Зауралья.



Елена Хоменко более 10 лет проработала в пресс-службе губернатора, последние месяцы отвечала за взаимодействие со СМИ в Главном управлении социальной защиты населения.



Коллектив Накануне.RU выражает родным и близким Елены Хоменко глубокие соболезнования.