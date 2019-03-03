Украинские нацисты пригрозили Жванецкому, если он приедет на Украину

Награждение Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством", который ему вручил президент России Владимир Путин, вызвало реакцию среди украинских неонацистов. Один из лидеров одесского отделения "Правого сектора" (запрещен в России) Сергей Стерненко потребовал от артиста или отказаться от ордена, или не появляться на Украине.

По словам Стерненко, у Жванецкого на 16 и 21 апреля запланированы выступления в Киеве и Одессе, которые "должны получить надлежащую реакцию".

"Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев", - написал неонацист в Facebook.

Сам Жванецкий ранее объяснил, что получил орден за вклад в культуру Одессы и не собирается от него отказываться.

"Я всю жизнь пишу только об Одессе. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы. Мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял", - сказал Жванецкий.

27 февраля Путин своим указом наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени с формулировкой "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Напомним, в прошлом году Стерненко убил ножом человека. На него было заведено уголовное дело в 2015 году за похищение, но он вышел под залог. В ноябре 2017 года он в числе прочих сорвал концерт Константина Райкина в Одессе.