Курганцы обвинили власти города в плохой уборке дворов от снега

Ночью 3 марта Курган и окрестности завалило снегом. В интернете набирает популярность видео, на котором снят двор дома №6 на улице Блюхера, передает корреспондент Накануне.RU.

Автор видео - Сергей, житель этого дома. Он сообщил, что машины вязнут в снегу и люди не могут выехать со своих парковочных мест. Жители дома с трудом пробираются к подъездам из-за того, что возле входов образовались огромные кучи снега.

"У нас центральные улицы убирают, а про дворы опять забыли. У меня сосед-пенсионер, утром хотел поехать к своему сыну и не смог выбраться. Была лопата у него, но он все равно не смог очистить от снега место выезда - он пока чистил, там в два раза больше намело. Снег просто стеной, с крыш дует, ходить невозможно по двору. Почему управляющая компания не следит за этим?", - сообщил Накануне.RU Сергей.

Стоит отметить, что власти города после строгих наказов врио губернатора начали уделять больше внимания уборке города от снега, однако во дворах ситуация по прежнему остается сложной - большинство городских дворов 3 марта оказались заметены.